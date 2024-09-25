Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda, park halinde bulunan araçta aniden çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araç ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının sebebi henüz belli değil

Solfasol Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda sırada bekleyen sürücünün aracı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın aniden büyüyerek aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangının daha büyük bir tehlikeye yol açmaması için çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araştırmalar sürüyor

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, yetkililer olayla ilgili incelemelerine devam ediyor. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yangın, büyük bir faciadan dönülmesine rağmen çevrede kısa süreli panik yarattı.