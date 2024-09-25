Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Lübnan'ın Hanaway bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan Zeina Katbay, kardeşleri ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, 2020 yılında tanıştığı Zeina ve ailesinin acı kaybını derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

İsrail'in vahşi saldırısı

23 Eylül'de Lübnan’ın güneyindeki Hanaway bölgesine İsrail tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, sivil bir aile, anne Muna Kutbay ve kızları Zeina, Zahraa, Banin hayatlarını kaybetti. İsrail'in bu saldırısı uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, saldırının hedef aldığı sivil yerleşim bölgesi büyük hasar gördü.

Emine Erdoğan'ın taziye mesajı

Emine Erdoğan, taziye mesajında şehit aileye dair derin üzüntüsünü dile getirdi. "2020 yılında Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının açılışında hatıra fotoğrafı çektirdiğim Zeina'nın, annesi ve iki kız kardeşi ile birlikte İsrail'in saldırılarında şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim," ifadeleriyle başladığı mesajında, İsrail’in katliamını kınadı ve şu sözlerle devam etti: "Ömürlerinin baharında katil İsrail tarafından hayattan koparılan masum anneye ve kızlarına Allah'tan rahmet, geride kalan sevdiklerine sabır diliyorum."