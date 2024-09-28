Ankara, tarihi eşya tutkunlarını ve otomobil meraklılarını bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Antika ürünlerin yanı sıra klasik otomobillerin de satışa sunulduğu müzayede, sosyal medya fenomenleri ve başkentliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İçinde Atatürk'ün Time Dergisi'ne kapak olduğu bir fotoğrafın da bulunduğu etkinlik, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu.

Müzayede ve katılımcı profili

Müzayede, Ankara'da ilk defa antika otomobillerin açık artırmayla satılması açısından önemli bir adım olarak kaydedildi. Etkinliğe katılan Hakan Özkan, “Ankara'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. İstanbul'da düzenlenen benzer etkinliklere özlem vardı. Biz burada sadece satıcıyla alıcıyı bir araya getiriyoruz” dedi. Özkan, müzayede sırasında binden fazla ürün sergileneceğini ve 50 satıcıyla birlikte toplamda 250-300 kişinin katılacağını belirtti.

Zengin ürün yelpazesi

Müzayede, 1840'lardan itibaren üretilen antika ve klasik eşyaların yanı sıra, mutfak eşyaları, porselen ve süs eşyaları gibi çeşitli ürünleri içeriyor. Kadınların daha çok ilgi gösterdiği mutfak eşyaları ve porselenler, etkinliğin dikkat çekici unsurlarından biri oldu. “Güzel bir salon oldu, herkesi bekliyoruz” diyerek davetkar bir yaklaşım sergileyen Özkan, müzayede döneminin iki haftada bir cumartesi günü devam edeceğini duyurdu.