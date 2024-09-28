Sakarya'da, jandarma ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla göçmen kaçakçılığına önemli bir darbe vuruldu. Van'dan İstanbul'a seyahat eden bir tır, içerisine düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği bilgisi üzerine durduruldu. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı sürdürdükleri mücadele kapsamında, şüpheli tırı takibe aldı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, Hendek ilçesi Organize Sanayi Sitesi bölgesinde tırı durdurarak içerideki 14 düzensiz göçmeni ve 3 organizatörü yakaladı. Şüphelilerden M.A.A. (45), yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki organizatör B.A. (29) ve İ.H.B. (31) ise mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.