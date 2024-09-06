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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucunda evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı.

Mardin'de motosiklet yayaya çarptı: Biri ağır, iki yaralı

Mardin'de motosiklet yayaya çarptı: Biri ağır, iki yaralı

Ankara 'da evde piknik tüpü nün patlama sıyla bir kadın, korkuyla balkondan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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