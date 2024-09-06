Ankara'da evde piknik tüpünün patlamasıyla bir kadın, korkuyla balkondan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucunda evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balkondan atlayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA