Ankara'da, Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, İsrail ve ABD'ye yönelik sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Kocatepe Camii'nden başlayarak Sıhhiye Meydanı'na kadar devam etti. 7'den 70'e binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Türk ve Filistin bayrakları taşındı, İsrail ve ABD'ye karşı sloganlar atıldı. İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Şube Başkanı Eyüp Medet, yürüyüşte yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekti.

Katılım ve mesajlar

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla Filistin halkına desteklerini gösterdi. İHH, TÜGVA, AGD, Cihannüma ve ÖNDER Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini ve uluslararası hukukun çiğnendiğini belirttiler​.

Yürüyüş, Filistin'e destek mesajlarının ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Etkinlik boyunca, katılımcılar barışçıl bir şekilde seslerini duyurarak, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundular.