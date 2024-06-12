ANKARA (AA) - Ankara Filistin Dayanışma Platformunca İsrail'in saldırıları nedeniyle okula gidemeyen Gazzeli çocuklara dikkati çekmek amacıyla "Gazze Karne Etkinliği" gerçekleştirildi.

Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda "Gazze'de okullar erken kapandı, insanlık sınıfta kaldı" temasıyla düzenlenen etkinliğe, tedavi için Ankara'da bulunan Gazzeli aileler ve çocuklarının yanı sıra birçok aile ve öğrenci katıldı.

Gazzeli çocukların Filistin'in geleneksel dansı dabke gösterisi yaptığı programda, üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının olduğu uçurtmalar uçuruldu, Filistin temalı yazıların olduğu balonlar havaya bırakıldı.

Gazze'deki çatışmaların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte, Filistin'e destek içerikli pankartlar ve dövizler alana asıldı.

Etkinliğe katılan Fikriye Tur, 7 Ekim'den bu yana devam eden insanlık dışı saldırıların son bulması için dua ettiklerini söyledi.

"Gazze'deki çocuklar hepimizin çocukları" diyen Tur, "İnsanlık sınıfta kaldı, Gazze'deki çocuklar mezun olamadı, karne alamadı. Çocukların en doğal hakkı olan eğitimi ellerinden aldılar. Biz de buradaki Gazzeli çocuklarımızla dayanışma içinde olmaya çalıştık. İnşallah o okullar açılır, çocuklar mezun olur, karnelerini alır." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde okuyan İrem Nazlı Akınç, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünün 7 Ekim'de başlamadığını, 1948'den bu yana sürdüğünü belirtti.

Filistin'de 15 binden fazla çocuğun katledildiğini ifade eden Akınç, "Bizler burada mezun olanlar olarak diplomalarımızı Gazzeli çocuklara ithaf etmek istedik. İnşallah bu etkinlik kampüsler, liseler, ortaokullar, hatta ilkokullara varıncaya kadar ses getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Yedinci sınıf öğrencisi Ebrar İrem Aydoğan, "Gazze'de okullar, hastaneler bombalanıyor. Okullar bombalandığı için Gazzeli çocuklar mezun olamadılar ve karnelerini alamadılar. Buraya Gazzeli çocuklar için geldik." açıklamasını yaptı.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Büşra Atasoy, Gazze'de savaş olduğundan dolayı okulların bombalandığını anımsatarak, "Burada Gazzeli çocukları gördüğümde üzüldüm, empati yapmaya çalıştım." dedi.

Yedinci sınıf öğrencisi Zeynep Bulut, Gazze'deki savaş mağduru çocuklar için tek yürek olduklarını, onlara her türlü desteği vermek istediklerini dile getirdi.

Beşinci sınıf öğrencisi Eymen Çınar, "Gazze'de insanlık ölmüş. Her yere bomba atıyorlar. Çocuklar okula gidemez oldu. Artık dursunlar." dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklar için konser verildi.

