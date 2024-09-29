Ankara'nın Polatlı ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki Hazal G. hayatını kaybederken, eşi 44 yaşındaki Vedat G. yaralandı.

Olayın detayları

Olay, Şehitlik Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Hazal G. ile üst komşusu H.K. arasında, balkondan halı çırpma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşuların araya girmesiyle tartışma sona ererken, durumun sakinleşmesi bekleniyordu.

Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı

Ancak bir gün sonra, H.K. apartman çıkışında Hazal G. ve eşi Vedat G.'ye bıçakla saldırdı. Olayın ardından mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hazal G.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı durumda bulunan Vedat G. Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

H.K. teslim oldu, soruşturma başlatıldı

Olay yerinden kaçan H.K., bir süre sonra Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri H.K.'nın ifadelerine başvurdu.