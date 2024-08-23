Akyurt'ta 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.V.A., Fabrikalar bölgesinde bir imalathanede çalışırken yakalandı. Ekiplerin sıkı takibi sonucunda tespit edilen A.V.A., yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keçiören'de 49 yıl aranması olan hırsız yakalandı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, çok sayıda ev ve işyerinden hırsızlık yapmaktan dolayı 49 yıl aranması bulunan Y.A. isimli şahıs tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.A., adli makamlara sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin kararlılığı sürüyor

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bu başarılı operasyonlar, suç ve suçlularla mücadelenin ne denli etkin bir şekilde sürdüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.