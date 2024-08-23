İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i Ankara’da CHP Genel Merkezinde ziyaret etti.

Genel Başkan seçildikten sonra ilk kez Özel’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnaf sanatkarların genel ve yerel yönetimlerden beklentilerinin masaya yatırıldığını ifade etti. Başkan Ata, ziyaretin son derece olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğine dikkat çekti.

Beklentiler aktarıldı

Ziyarette Başkan Ata'nın CHP Genel Başkanı’na sorunları ve esnaf kesiminin beklentilerini ayrıntılı ve belgeleriyle aktardığı gözlendi.

İESOB Başkanvekili Ali Üstün ile birlikte Özgür Özel'e İzmirli esnaf sanatkarların durumu hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Yalçın Ata, "Esnaf sanatkarlar faaliyetlerini sürdürürken yerel yönetimlerle iç içe çalışıyorlar. Tabelasından işgaliyesine, suyundan katı atık bedeline her adımda esnaf sanatkarlar yerel yönetimlerle ilişkili faaliyetlerini sürdürüyor. Bu açıdan yerel yönetimlerle olan sıkıntılar ve beklentiler bizim için büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla ziyarette yerel yönetimlerden olan beklentilerimiz de konuşuldu. Hangi partiden olursa olsun, belediyelerimizin esnaf sanatkarlara vereceği her türlü katkıya müteşekkir oluruz’’ dedi.

İESOB'yi ziyaret edecek

Başkan Ata, Özgür Özel'in ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu da belirterek, "Değerli Genel Başkanımız İzmir'e ilk ziyaretinde Birliğimizi ziyaret edeceğini de ifade etti. Bu da bizi son derece memnun etti, son derece sıcak geçen görüşmeden güzel sonuçlar elde ettik’’ diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Ata Özgür Özel'e, esnaf sanatkarların genel sorunları ve İESOB'nin çözüm önerilerini içeren kitabı takdim etti. Ata ayrıca günün anısına Özel' e İzmir'e ait ürünlerden oluşan bir hediye de sundu. Ziyarette İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı da hazır bulundu.