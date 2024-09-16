Ankara'da trafikte tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen ve bu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan sürücü A.Y.A., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Videodaki görüntülerden kimliği tespit edilen sürücü, Eskişehir yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu.

Sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu ve ehliyetinin 2 ay süreyle iptal edildiği öğrenildi. Ayrıca psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulacağı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.