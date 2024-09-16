Aydın’ın Söke ilçesinde 5-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 29. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Tarım sektöründeki durgunluğa rağmen umut verici sonuçlar doğuran fuar, 55 firmanın katılımıyla gerçekleşti ve yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarın katılımcı ve ziyaretçi sayısı

Söke'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı, 5 gün süren etkinlik boyunca tarım sektörü profesyonellerini ve meraklılarını bir araya getirdi. Fuara katılan 55 firma, sektörün yenilikçi ürünlerini ve hizmetlerini tanıttı. Ziyaretçiler ise tarım teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde görme fırsatı buldu. Fuara olan ilgi büyük bir başarı olarak değerlendirilirken, toplamda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Satışlar ve ekonomik katkı

Fuar süresince katılımcı firmalar, 225 milyon TL'lik bir ciro elde etti. Tarım sektöründeki durgunluk ortamına rağmen, fuarın satışlar açısından olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Katılımcı firmalar, etkinlikten memnun kalırken, yapılan satışlar ve sağlanan geri bildirimler, sektördeki canlanmanın sinyallerini verdi.

Katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür

Söke Tarım Fuarı’nın organizasyonunda emeği geçen tüm firmalara ve ziyaretçilere teşekkür edildi. Etkinlik, tarım sektörünün dinamiklerini ve yeniliklerini sergilemek için önemli bir platform oluştururken, katılımcıların ve ziyaretçilerin katkıları, fuarın başarısında büyük rol oynadı.