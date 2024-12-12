Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonla büyük bir insan ticareti zincirini ortaya çıkardı.

Zorla çalıştırılan kadınlar kurtarıldı

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 otele baskın düzenlendi. Baskınlarda, aralarında otel çalışanlarının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 20’den fazla kadın kurtarıldı. Kadınların ifadeleri, yaşadıkları zorlukları ve baskıyı ortaya koyarken, sosyal destek birimlerine sevk edildikleri öğrenildi.

Oteller mühürlendi

Fuhşa aracılık yapıldığı belirlenen otellerin faaliyetleri durduruldu ve mühürlenme işlemleri tamamlandı. Yetkililer, bu tür yasa dışı faaliyetlere izin veren mekanların sıkı takibe alınacağını belirtti. Emniyetteki sorgularının ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yargılama süreciyle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.