İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleşen geniş çaplı yasaklı madde operasyonu “NARKOKAPAN-2” hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

“Her sokakta, her caddede biz varız!”

Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: “Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değil, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz.”

8 şüpheli tutuklandı

Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sırasında yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz koordinasyonu, operasyonun başarısında kilit rol oynadı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek şunları ekledi: “Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele, kararlılıkla sürecektir.”

İstanbul’da Zehir Tacirlerine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-2” operasyonunda;

⛔️ 95,5 kg metamfetamin,

⛔️ 74 kg kokain ve

⛔️ 1 milyon 16 bin 400 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗️



⚠️Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı… pic.twitter.com/yeoYnpHSfW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2024