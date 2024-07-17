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Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

ANKARA (AA) - Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

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