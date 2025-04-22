İzmir’de Geri Dönüşüm Bilinci Dobidob Eğitim Otobüsü Tanıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin geleceğin mimarı çocuklar için geri dönüşüm bilincinin oluşturulması amacıyla hazırladığı Mobil Eğitim Otobüsü Projesi: Dobidob Eğitim Otobüsü'nün tanıtımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Emin olun bu otobüs gezdikçe farkındalık yayacak, iyiliği çoğaltacak. Bu kentte çocuklar yalnızca oyun oynayarak büyümesin, aynı zamanda yaşadıkları dünyayı koruyarak büyüsünler istiyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Dobidob Eğitim Otobüsü’nün öncelikli olarak kaynaklara daha kısıtlı erişimi olan çocuklarla buluşacağını belirterek “Kentimizdeki uyum ve iş birliğinin güzel bir örneği olan bu anlamlı projenin hayata geçmesi için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, geri dönüşüm bilincinin çocuklara aşılanması amacıyla hazırlanan Mobil Eğitim Otobüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tanıtıldı. Gaziemir İzmir Ticaret Odası İlk ve Ortaokulu'nda yapılan törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Gaziemir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Özkan, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve İsmail Mutaf, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından bürokratlar, oda, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende öğrenciler halk dansları sergiledi.

Tugay: Dönüşümün ilk adımını bu otobüsle birlikte başlatıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sadece bir otobüsü değil, bir umudu, bir hayali ve bir geleceği siz değerli çocuklarımıza armağan ediyoruz. Mobil Eğitim Otobüsümüz, Kolektif Hareket Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gençlerin emeğiyle, depremzede çocuklarımızın hayalleriyle tasarlandı. Bu otobüs, oyunla eğitimi birleştiren 5 aşamalı bir deneyim sunarken, aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaşamın da kapılarını aralıyor. Otobüsün tasarımında yalnızca çocukların hayal gücü değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik esas alındı. Plastik, cam, metal ve kâğıt atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi, çocuklarımıza küçük yaşta ekolojik farkındalık kazandırmak için bu modülün önemli bir parçası haline getirildi. Çünkü biliyoruz ki; geleceğin temiz havası, bugünün bilinçli çocuklarıyla mümkün olacak” dedi.

Geri dönüşümün sadece çöpü değil, dünyayı da dönüştürdüğünü belirten Başkan Tugay “Ve biz o dönüşümün ilk adımını bugün, bu otobüsle birlikte başlatıyoruz. Bu proje, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak kadar, doğaya saygıyı öğretmeyi de hedefliyor. Çocuklarımız bu otobüste sadece eğlenerek öğrenmeyecek; aynı zamanda, bir pet şişenin nasıl yeni bir oyuncağa, bir cam kavanozun nasıl geleceğe dönüşebileceğini deneyimleyecek ve öğrenecek” diye konuştu.

“Otobüs gezdikçe farkındalık yayacak”

Otobüsün üretim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Dr. Cemil Tugay, “Emin olun bu otobüs gezdikçe farkındalık yayacak, iyiliği çoğaltacak. Biz çocuklarımıza sadece bilgi değil, bir bilinç bırakmak istiyoruz. Bu kentte çocuklar yalnızca oyun oynayarak büyümesin; aynı zamanda yaşadıkları dünyayı koruyarak büyüsünler istiyoruz. Bu güzel günde bu değerli projeyi çocuklarımıza armağan etmekten büyük onur duyuyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum” dedi. Tugay sözlerini “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın çocuklarımız, yaşasın doğaya saygılı, eşit, umutlu bir gelecek!” diyerek tamamladı.

Özgener: Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Atamızın da ifade ettiği gibi; 'Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir'. Eğitim; hiç kuşkusuz, hepimizin ortak ve en önemli değerlerinin başında geliyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın, iyi bir eğitim almasına katkıda bulunmak ise vatandaş olarak her birimizin asli görevi. Bu düşünceden hareketle eğitimi bir bütün olarak görüyor, yalnızca okul sıralarında değil, hayatın her alanında devam eden bir süreç olduğuna inanıyorum. Bugün bizleri buluşturan Mobil Eğitim Otobüsü projesinin tam olarak bu amaca hizmet ettiği kanaatindeyim” dedi. Dobidob Eğitim Otobüsü’nün geri dönüşüm ve atık anlayışını çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatmayı hedeflediğini söyleyen Özgener, “Öncelikli olarak şehir merkezinden uzak mahalleleri kapsayacak şekilde planlanan rotalarda gezerek, kaynaklara daha kısıtlı erişimi olan çocuklarımızla buluşacak. Kentimizdeki uyum ve iş birliğinin güzel bir örneği olan bu anlamlı projenin hayata geçmesi için bize destek veren, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Abacıoğlu: Bu otobüs bir umudun simgesidir

Otobüsün yapılış ve ortaya çıkış hikâyesini anlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, “Bu otobüs bir umudun simgesidir. Sürdürülebilir bir yaşam için el ele vererek çözümün bir parçası olmayı tercih ettiğimizi gösteriyor. Sürdürülebilir bir yaşam için dönüştürücü ve yaratıcı çözümler üreten bir üniversite olma vizyonunun da bir parçasıdır. Küçük bir adım ama değerli” diye konuştu.

Dobidob çocuklara eğitim verecek

Geri dönüşüm bilincini çocuklara aşılamak amacıyla ESHOT’tan tahsis edilen bir otobüs, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Kan Kılıç ve öğrencileri tarafından tasarlandı. Bu tasarım İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi tarafından daha da geliştirildi ve uygulaması gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen depremin ardından İzmir’de İZELMAN misafirhanesinde kalan depremzede çocuklar tarafından yapılan atölye çalışmalarıyla oluşturulan desenlerle otobüsün adına “Dobidob” denildi. İçinde plastik, metal ve camın dönüşümü oyunlarla çocuklara anlatılacak. Otobüsün iç donanımı İzmir Ticaret Odası’nın farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok Meslek Komitesi tarafından sağlandı. Dobidob, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla Büyükşehir tarafından dezavantajlı bölgelerdeki ilkokullara gidecek ve orada dönüşüm eğitimi verecek.