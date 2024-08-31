Ankara’da meydana gelen trajik olay, şehirde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir şahıs, yavru köpeği dirgenle acımasızca öldürdü. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada büyük tepki

Olay, Ankara'nın merkez ilçelerinden birinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir şahıs, yavru köpeği dirgenle ağır şekilde yaralayıp sonra öldürdü. Korkunç olayın görüntüleri, olayın ardından sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerdeki acımasızlık, kullanıcılar tarafından büyük bir üzüntü ve öfke ile karşılandı.