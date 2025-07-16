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Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Ankara’da belediye otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

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