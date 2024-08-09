Ankara’nın Elmadağ ilçesi, akşam saatlerinde yaşanan yağmurun ardından zincirleme trafik kazasına sahne oldu. D-200 karayolunda meydana gelen kazada, tam 20 araç birbirine girdi. Olay, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi ve araçlarda ciddi maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkiinde hafif şekilde yağan yağmur, D-200 karayolunu kaygan hale getirdi. Kayganlaşan yol, sürücülerin kontrolü kaybetmesine neden olurken, 20 aracın karıştığı büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 5 araç yoldan çıkarak durabildi.

Yaralanma olmadı

Kazanın büyüklüğüne rağmen, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi, büyük bir şans olarak değerlendirildi. Ancak, kaza sonrası araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kaza yerine gelen polis ve trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yeniden sağladı.

Olay yerinde gelişmeler

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve trafik ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından araçları yoldan çekerek trafik akışını normale döndürdü. Araç sahiplerine, kaza sonrası gerekli işlemleri yapmaları konusunda yardımcı olundu.

Trafik akışında aksamalar

Kazanın yaşandığı D-200 karayolunda trafik, uzun süre aksadı. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı kademeli olarak normale döndü. Yağışların yol açabileceği olası tehlikelere karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.