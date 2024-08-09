Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde verilen el sanatları ve dikiş kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, emeklerini sergiledi. Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen bu sergi, kursiyerlerin el emeği ürünlerini halkın beğenisine sundu.

"Bereketli kazançlar diliyorum"

Sergi açılışına, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçelik, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, çeşitli kurum amirleri, muhtarlar ve kursiyerler katıldı. Serginin ev sahibi olan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, kursiyerleri ve emeği geçenleri tebrik ederek, “Bu muhteşem eserleri üreten kadınlarımıza ve vakıf müdürümüze teşekkür ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum,” dedi.