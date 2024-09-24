Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda Serdar K., hayatını kaybetti. İddiaya göre, evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Serdar K., sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, silah sesi üzerine dışarı çıkan yakınları Serdar K.'yı kanlar içinde yerde buldu.

Ağır yaralanan Serdar K., yakınları tarafından Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serdar K.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.