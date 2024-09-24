Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028'de bir daha yarışa girmeyeceğini belirtti. Gazeteci Sharyl Attkisson’ın programına katılan Trump, “Kaybedersem 2028 seçimlerine girmeyi düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız” dedi. 78 yaşındaki Trump, kaybetmesi durumunda 2028'de 82 yaşında olacak.

Kendi gafları konuşulmaya başlandı

Trump’ın, Başkan Joe Biden’ı yaşı nedeniyle eleştirmesine karşın, son dönemdeki gafları tartışma yaratıyor. Ohio’da “yasadışı göçmenlerin evcil hayvanları katledip yediğini” iddia etmesi ve “40-50 yıl önceki gibi otomobiller üreteceğiz” demesi kamuoyunda ve parti içinde eleştirilere yol açtı. Bu açıklamaların, Trump’ın oy oranını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Suikastçi aylar önce not yazmış

Öte yandan, Donald Trump’a suikast düzenleyeceği şüphesiyle yakalanan Ryan Routh’un, aylar öncesinde "Trump’ı öldürmeyi düşündüğünü" yazdığı bir notun bulunduğu açıklandı. Mahkeme tutanaklarına göre, suikast girişimine ilişkin not, bir görgü tanığının evinde bulundu.