Ankaragücü ile Çorum FK, 27 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşıyor. Maç TRT Spor ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak. Başlama saati: 16.00.

Ankaragücü-Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü ile Çorum FK, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı TRT Spor ve beIN Connect platformlarından canlı olarak takip edebilecek.

Ankaragücü-Çorum FK maçı canlı yayın bilgileri

TRT Spor canlı yayını

Ankaragücü ile Çorum FK arasındaki mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor'a aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:

Digiturk: Kanal 86

D-Smart: Kanal 86

Kablo TV: Kanal 133

Tivibu: Kanal 85

Turkcell TV+: Kanal 70

TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz izlenebilmektedir.

beIN Connect canlı yayını

Karşılaşmayı ayrıca beIN Connect üzerinden de izlemek mümkün olacak. beIN Connect, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Ankaragücü-Çorum FK maçı detayları

Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

Saat: 16.00

Stat: Eryaman Stadyumu (Ankara)

Yayıncılar: TRT Spor (şifresiz), beIN Connect (şifreli) Eyüpspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?