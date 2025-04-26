Inter ile Roma, 27 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Inter ile Roma, İtalya Serie A 2024-2025 sezonu kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 16:00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve platform detayları haberimizde yer alıyor.

Inter – Roma maçı yayın bilgileri

İtalya Serie A'da Inter ile Roma arasındaki karşılaşma, 27 Nisan 2025 Pazar günü S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.

S Sport Plus yayını

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform aboneliği ile maçı canlı izleyebilirsiniz.

S Sport 2 yayını

S Sport 2, farklı platformlardan erişilebilmektedir:

Kablo TV: 241. Kanal

Tivibu: 74. Kanal

Turkcell TV+: 78. Kanal

Vodafone TV: 12. Kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de yayın şifreli şekilde izlenebilmektedir.

Maçın Oynanacağı Stadyum

Karşılaşma, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.