Inter ile Roma, 27 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Inter ile Roma, İtalya Serie A 2024-2025 sezonu kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 16:00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve platform detayları haberimizde yer alıyor.
Inter – Roma maçı yayın bilgileri
İtalya Serie A'da Inter ile Roma arasındaki karşılaşma, 27 Nisan 2025 Pazar günü S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.
S Sport Plus yayını
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform aboneliği ile maçı canlı izleyebilirsiniz.
S Sport 2 yayını
S Sport 2, farklı platformlardan erişilebilmektedir:
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Kablo TV: 241. Kanal
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Tivibu: 74. Kanal
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Turkcell TV+: 78. Kanal
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Vodafone TV: 12. Kanal
Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de yayın şifreli şekilde izlenebilmektedir.
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 16:00
Maçın Oynanacağı Stadyum
Karşılaşma, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.