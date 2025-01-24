Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Erzurumspor FK’yı Eryaman Stadyumu’nda konuk ediyor. Her iki takım da 3 puanla hedefini büyütmek istiyor.

Ankaragücü evinde 3 puan peşinde

Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Erzurumspor FK’yı Eryaman Stadyumu’nda konuk edecek. Son haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen Ankaragücü, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 30 puanla 8. sırada yer alan başkent temsilcisi, evinde Erzurumspor FK’yı mağlup ederek 3 puanı hedefliyor.

Erzurumspor FK deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor

Erzurumspor FK, ligin zirveye yakın takımlarından biri olarak 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Erzurumspor, deplasmandan 3 puan alarak sıralamada daha da üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ankaragücü - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 26 Ocak 2025, Pazar

Saat: 13:00

Stadyum: Eryaman Stadyumu

Hakem: Fatih Tokail

Yan Hakemler: Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü

Kanal: beIN Sports MAX 1, TRT Spor