Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Erzurumspor FK’yı Eryaman Stadyumu’nda konuk ediyor. Her iki takım da 3 puanla hedefini büyütmek istiyor.

Ankaragücü evinde 3 puan peşinde

Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Erzurumspor FK’yı Eryaman Stadyumu’nda konuk edecek. Son haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen Ankaragücü, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 30 puanla 8. sırada yer alan başkent temsilcisi, evinde Erzurumspor FK’yı mağlup ederek 3 puanı hedefliyor.

Erzurumspor FK deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor

Erzurumspor FK, ligin zirveye yakın takımlarından biri olarak 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Erzurumspor, deplasmandan 3 puan alarak sıralamada daha da üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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Ankaragücü - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 26 Ocak 2025, Pazar
  • Saat: 13:00
  • Stadyum: Eryaman Stadyumu
  • Hakem: Fatih Tokail
  • Yan Hakemler: Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü
  • Kanal: beIN Sports MAX 1, TRT Spor
Kaynak: HABER MERKEZİ