Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasına sebep olan olay, sosyal medya paylaşımları ve basındaki haberlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’a yönelik bir soruşturma başlatmış ve Barım’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınmasına karar verilmişti.

Ünlü isimlerden tepkiler

Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasının ardından ünlü oyunculardan peş peşe tepkiler geldi. Melisa Sözen, Burcu Biricik ve Melis İşiten, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla durumu sert bir şekilde eleştirdi.

"Yine bir akıl tutulması"

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yitirdiğimiz canları, alınmayan önlemleri, birbirinin üstüne atılan sorumlulukları bu bitmez tükenmez deliliği hak etmiyoruz biz. Birilerinin sorumluluğu üstlenmesini, adaletin tecelli etmesini beklerken yine bir akıl tutulması… Ayşe Barım’ı böyle bir şeyle suçlamak… Daha neler artık, gerçekten daha neler…" ifadelerini kullandı. Sözen, olayın mantıksızlığını ve adaletsizliğini vurguladı.

Burcu Biricik’ten tepki

Bir diğer ünlü oyuncu Burcu Biricik de sosyal medya paylaşımında, "Aklımızla oynamanın sınırlarını aştınız ama! Bu ne saçmalık ya?" diyerek olayın saçma ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Biricik, tepki göstererek Barım’a yapılan haksızlığı gündeme taşıdı.

“Ne alakası var?”

Melis İşiten ise, olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek, "Ne? Ne alakası var? Efendim? Gezi mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. İşiten, olayın mantığa ve gerçeklere uygun olmadığını vurguladı.

Tepkilerin sebebi

Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerin tepkisi, sadece kişisel bir destekten ibaret değil. Bu tür bir suçlamanın ve gözaltı işleminin, Türkiye’deki kültür ve sanat camiasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Oyuncular, Barım’a yapılan bu muamelenin adaletle bağdaşmadığını belirterek, sosyal medya üzerinden seslerini yükselttiler.