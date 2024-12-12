Ankaragücü - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Deplasman ekibi Manisa FK, ligde zor günler geçiriyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 4 mağlubiyet yaşayan takım, 17 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşmada alacakları 3 puan, düşme hattından kurtulma adına büyük önem taşıyor.

Ev sahibi Ankaragücü, ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 6. sırada yer alıyor. Toplamda 23 puanı bulunan başkent ekibi, bu maçtan 3 puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Türkiye 1. Lig heyecanı, 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ankaragücü ile Manisa FK arasında oynanacak kritik mücadele Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Felipe Melo Galatasaray’a kaleci önerisi yaptı

Felipe Melo Galatasaray’a kaleci önerisi yaptı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.