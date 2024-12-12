Türkiye 1. Lig heyecanı, 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ankaragücü ile Manisa FK arasında oynanacak kritik mücadele Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Ankaragücü’nün son durumu
Ev sahibi Ankaragücü, ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 6. sırada yer alıyor. Toplamda 23 puanı bulunan başkent ekibi, bu maçtan 3 puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Manisa FK’nın mücadele ruhu
Deplasman ekibi Manisa FK, ligde zor günler geçiriyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 4 mağlubiyet yaşayan takım, 17 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşmada alacakları 3 puan, düşme hattından kurtulma adına büyük önem taşıyor.
Ankaragücü - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 13 Aralık 2024, Cuma
- Saat: 20.00
- Kanal: beIN Sports MAX 1
- Stadyum: Eryaman Stadyumu
Kaynak: HABER MERKEZİ