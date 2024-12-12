İstanbul’da yaşam maliyeti hızla artıyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin kasım ayında geçim maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yıla göre ise yüzde 59,43 oranında artarak 75 bin 717 lira oldu. Bu tutar, mevcut asgari ücretin yaklaşık 5 katına denk geliyor.

11 ayda yüzde 42,7 artış

2024 yılının başında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti, 11 ayda yüzde 42,7 oranında artış kaydetti. Kasım ayında yaşam maliyetindeki artış bir önceki aya göre 1978 lira olarak gerçekleşti.

En fazla fiyat artışı sabunda

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün sabun oldu. Sabun fiyatları, bir ayda yüzde 7,12, bir yılda ise yüzde 92,63 oranında arttı. Bunun yanı sıra yıllık bazda et ve kıyma fiyatları yüzde 72,37 oranında artış gösterdi.

Geçim maliyeti asgari ücretin 4,5 katı

Dört kişilik bir ailenin geçim maliyeti, kasım ayında 75 bin 717 lira olurken, mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira seviyesinde bulunuyor. Yılın başında 53 bin lira olan geçim maliyeti 3 asgari ücrete denk gelirken, kasım ayı itibarıyla bu rakam 4,5 asgari ücrete çıktı.

İstanbul’da yaşam giderek zorlaşıyor

Bu veriler, İstanbul’da yaşam maliyetlerinin giderek arttığını ve asgari ücretin ailelerin temel geçim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gıda, temizlik ve et ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları, vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde etkiliyor.