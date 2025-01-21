Ankaragücü, sezon sonuna kadar geçici olarak Michal Rakoczy’yi kadrosuna kattı. Kulüp, MKS Cracovia ile satın alma opsiyonlu anlaşma sağladı. Ayrıca, Rizespor'un sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile de anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Rakoczy ve Pehlivan Ankaragücü'nde yeni bir başlangıç yapacak

Michal Rakoczy'nin Ankaragücü'ne transferi, kulübün orta sahada güçlenmesini hedefliyor. Rakoczy'nin, sezon sonunda Ankaragücü'nde kalma opsiyonu da bulunuyor. Öte yandan, 31 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan, sol bek pozisyonunda takıma katkı sağlamayı amaçlıyor.