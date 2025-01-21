Menemen Belediyesi’nin ücretsiz kültür ve spor kursları, ilçe sakinlerine renkli ve sağlıklı bir yaşam sunmaya devam ediyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği zumba kursları, eğlenceli dans adımlarıyla hem fiziksel sağlık hem de ruhsal mutluluk sağlıyor.

Sporun eğlenceli hali

Menemen Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz spor kurslarından biri olan zumba, Latin danslarından ilham alan enerjik adımları ve kalori yakma etkisiyle kadınların favorisi oldu. Talep yoğunluğu nedeniyle ders saatleri artırılan kursun eğitmeni Yeliz Kesebir, zumbanın her yaşa uygun bir dans ve fitness egzersizi olduğunu belirtti. Kesebir, “Kadınlar burada stres atıyor, sosyalleşiyor ve sporu eğlenceli hale getiriyor. Hep birlikte bir aile gibi çalışıyoruz” dedi.

Kursiyerlerden pozitif yorumlar

Zumba kurslarına katılan kadınlar, hem fiziksel hem de mental anlamda olumlu değişim yaşadıklarını ifade etti. Kursiyerlerden bazıları düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Ezo Özkan (Ev Hanımı): "Zumba ruhuma çok iyi geliyor. Başkanımız Aydın Pehlivan’ın çalışmalarını takdir ediyorum."

Nurgül Uysal (Emekli Öğretmen): "66 yaşındayım ve iki dizimden protez ameliyatı oldum. Herkesin bu sporu yapabileceğine inanıyorum."

Aysılu Gasanov (Tercüman): "Zumbaya başladığımdan beri enerji doluyum. Zihnimi rahatlatıyor ve mutlulukla ayrılıyorum."

"Kurslarımız artarak sürecek"

Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik kursların önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu tür etkinliklerin bireylerin refah seviyesini artırdığını belirterek, “Sağlıklı yaşam ve sosyalleşme fırsatları sunan kurslarımızı artırarak sürdüreceğiz. Menemen’de herkesin yaşam kalitesini yükseltmek önceliğimizdir” dedi.