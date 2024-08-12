Şanlıurfaspor maçı kadrosuna dahil edilen Renaldo Cephas, kulüpten ayrılmak istediğini açıklamıştı ancak son gelişmeler, oyuncunun durumunu daha da karmaşık hale getirdi.

"Nerede olduğunu bilmiyoruz"

Teknik Direktör Cihat Arslan, Cephas'ın antrenmanlara ve maça katılmadığını belirterek, “Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor ve maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Bu durum, Ankaragücü'nün hem teknik hem de idari kadrosu arasında endişe yarattı. Cephas'ın geleceği hakkındaki belirsizlik, kulüp içinde yönetimsel sorunlara yol açarken, oyuncunun durumu hakkında net bir bilgiye ulaşılamamış durumda.