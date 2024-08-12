İZEKO Başkanı Güleroğlu, öğrencilerin ve memurların tercih listesinde bulunan ilk 10 ildeki kira fiyatlarında zirveye oynanya İzmir’in konut artışının yetersiz olması ve aldığı göçle barınma sorununda kısır döngü yaşadığını söyledi.

Endeksa'nın Temmuz ayı araştırma verilerine göre, ülke genelinde kira fiyatlarının en yüksek 10 ilinde İzmir zirveye oynuyor. Bu listede ise İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla, Çanakkale, Aydın, Kocaeli, Mersin, Konya yer alıyor. Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın özel haberine göre, konuyla ilgili gazetemize konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, "Hem fiyat artışları hem de satış yönünde İzmir her zaman üçüncü olmuştur. Nedeni ise son dönemlerde konut üretiminin gerçekleşmemesi. Bu da mevduat faizi, yüksek konut kredisi faizi ve aynı zamanda konut kredisi limitlerinin de çok düşük olmasından kaynaklanıyor. İzmir, diğer illere nazaran daha kısır kalıyor. Konut artışımız yok, genelde dört katlı imarlı yapılarımız var. İstanbul gibi 80 katlık imarlı yapılarımız olmuyor, çok nadiren bazı projelerde bunu görüyoruz. İzmir diğer illere göre daha kısırdöngüde kaldığından ve fazla göç almasıyla da fiyatlar yükseliyor" dedi.

Göç ve fiyat artışı

Başkan Güleroğlu, konut sayılarının yetersiz olmasının yanı sıra şehrin kapasitesinden fazla göç almasına dikkati çekerek, "Buna ek olarak göç alması, öğrencilerin gelmesi, memurların ise diğer il ve ilçelere göre daha uygun fiyatlı olması tercih sebebi oluyor. Çeşme'deki bir memurun evi lojman değilse, yaşaması mümkün görünmüyor. Çünkü inanılmaz yüksek kiralar bulunuyor ve bu kiralar peşin alınıyor. Enflasyonun da etkisi var burada ve iki defa gelen yüzde 25'lik artış da eklenince mal sahipleri üçüncü yüzde 25'lik artış gelir düşüncesiyle evden çıkan kiracının ardından fiyatları yükseltiyor. Bu bölgede pandemi sürecinden sonra Türkiye'de ve dünyada artışı ölçüldüğünde İzmir ön sıralarda çıkmıştır. Çünkü İzmir, daha çok yeşil alana sahip olması, kıyı bölgesinde yer almasıyla inanılmaz yatırımlara yol açmıştır. Türkiye çapındaki sıralamaya baktığımızda ise şu anda konut fiyatları aşırı yüksek" ifadelerine yer verdi.

Konut satış istatistikleri

Öte yandan Konut Satış İstatistikleri (KSİ) Raporu'nun 2024 Haziran ayı verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafınca yayımlandı. Raporda konutların önceki aya göre satış verileri yer alırken ülke genelinde yüzde 5,2 oranında düşüşle toplamda 79 bin 313 konut satışı gerçekleşti. Haziran ayı verilerinde ülke genelinde en yüksek satışlarda ilk üç şehir arasında birinci sırada 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile ikincisi sırada Ankara, İzmir ise 4 bin 361 konutla üçüncü sırada yer alıyor.