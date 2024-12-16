Akciğer hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ay entübe edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak kaldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçının vasiyeti, büyük bir yankı uyandırdı.

Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" diyerek, geriye sadece müzikle olan bağını bıraktığını ifade etmişti. Bu sözler, sanatçının müziğe olan tutkusunun son anlarına kadar devam ettiğini gösterdi.

Evlatlarıyla İlişkisi Gerilmişti

Ankaralı Turgut, son yıllarda çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla da gündemdeydi. Ünlü sanatçı, kendisi için toplanan yardım paralarının çocukları tarafından alındığını belirterek, onlara yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle kızından başka çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy’u eleştiren Turgut, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca, toplanan yardımları tehdit edilerek almak isteyen çocuklarını "yalancı" ve "iftiracı" olarak tanımlamıştı.

Ankaralı Turgut'un vasiyetindeki sözleri ve aile içindeki gerilim, sanatçının son yıllarını zorlaştırmış olsa da, müzik kariyerinin ve bıraktığı mirasının, onun kalıcı izlerini taşıdığı unutulmadı.