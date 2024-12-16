Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Av. Akif Güzel, Kastamonu'nun karşılaştığı ekonomik ve sosyal zorluklara dikkat çekerek, özellikle işsizlik ve yüksek kira bedellerinin vatandaşları zor durumda bıraktığını belirtti. Güzel, aynı zamanda göç olgusunun da Kastamonu’nun en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

İşsizlik ve göç Kastamonu’nun en büyük sorunları

Başkan Güzel, Kastamonu’nun işsizlik oranlarının yüksek olduğunu ve özellikle gençlerin iş bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Kastamonu, işsizlik oranı açısından Türkiye’deki en zorlu iller arasında yer alıyor. Gençlerimiz iş bulamıyor ve bu da umutsuzluğa yol açıyor. Ayrıca, Kastamonu, en fazla göç veren iller arasında bulunuyor. Şu anda İstanbul’da 1 milyon Kastamonulu yaşıyor, ancak Kastamonu’nun mevcut nüfusu sadece 380 bin. Bu durum, iş olanaklarının yetersizliğinden kaynaklanıyor” dedi.

Kira bedelleri İstanbul ile yarışıyor

Kastamonu'da kiraların yükseldiği ve halkın barınma konusunda ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Başkan Güzel, şunları kaydetti:

“Kastamonu’daki kira fiyatları, İstanbul ile yarışır duruma geldi. 15-20 bin TL’den başlayıp, 25-30 bin TL’ye kadar çıkan kira bedelleri halkımızı zorluyor. Kiracılar ve ev sahipleri arasında sıkça hukuki uyuşmazlıklar yaşanıyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın da ifade ettiği gibi, asgari ücretin en az 35 bin TL, emekli maaşlarının ise bunun üzerinde olması gerektiği ortada. 12 bin 500 TL emekli maaşı alan bir vatandaşımız, kirada oturuyorsa geçinmesi mümkün değil.”

Temel gıda ve çay fiyatlarındaki artış halkı zorluyor

Başkan Güzel, Kastamonu’daki temel gıda ürünlerinin ve çay fiyatlarının artış gösterdiğini vurguladı. Güzel, “Bir bardak çayın fiyatı Kastamonu’da 10-15 TL arasında değişiyor. Kafelerde ise bu fiyatlar iki ya da üç katına çıkabiliyor. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış, halkımızın günlük yaşam maliyetlerini artırıyor ve geçim mücadelesi veren vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor” dedi.

Vatandaşlarımızın geçim mücadelesinde yanlarındayız

Başkan Akif Güzel, Yeniden Refah Partisi olarak Kastamonu halkının ekonomik sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

“Vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarının farkındayız. Bu sıkıntıları hafifletmek için projeler üretiyoruz. Ekonomik politikalarımızla halkımıza nefes aldıracak çözümler sunmayı hedefliyoruz. Kastamonu halkının daha iyi bir yaşam standardına kavuşması için tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.