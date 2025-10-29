Aile Yılı kapsamında çalışan anne ve babalar için doğum izinleri yeniden düzenleniyor. Kadın çalışanların doğum izinlerine 4 hafta eklenmesi, babalık izninin ise 5 günden 10 güne çıkarılması planlanıyor.

Yeni doğum izni düzenlemesi yolda! Süreler uzuyor mu?

Anne ve baba adayları, Aile Yılı kapsamında gündeme gelen doğum izni düzenlemesini yakından takip ediyor. Hükümet, doğum izni süresini artırmak ve ebeveynlerin haklarını güçlendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Mevcut uygulamada kadın çalışanlara doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin veriliyor. Yeni düzenleme ile bu sürenin 20 haftaya çıkarılması hedefleniyor.

Babalık izni de artıyor! 5 günden 10 güne çıkacak

Babalar için geçerli olan doğum sonrası izin, özel sektörde ve kamuda 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 10 güne çıkarılması planlanıyor.

Anne ve babalar, doğum sonrası dönemin hem anne sağlığı hem de bebeğin bakımı açısından kritik olduğunu belirterek sürenin uzatılmasını olumlu karşıladı.

Amaç aile yapısını güçlendirmek ve ebeveyn desteğini artırmak

Aile Yılı çerçevesinde yürütülen bu düzenleme, ebeveynlerin doğum sonrası dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini ve özellikle annelerin iş hayatına dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uzmanlar, doğum izni süresinin uzatılmasının çocuk gelişimine de katkı sağlayacağı görüşünde.

Resmî açıklama ve yürürlük tarihi ne zaman belli olacak?

Yeni doğum izni düzenlemesine ilişkin çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması ve ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Yürürlük tarihi ise düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.