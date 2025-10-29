Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışına Togg’un özel üretim limuzin modeliyle geldi. Togg limuzin ilk kez görüntülendi, ancak seri üretim veya satış planı bulunmuyor.

TOGG LİMUZİN MODELİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kahramankazan’daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışına katıldı. Tören alanına girişinde ise dikkat çeken bir detay vardı: Togg’un limuzin tarzında özel olarak üretilen modeli ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un bu özel versiyonu, T10X modelinin uzatılmış şaseye sahip limuzin tipi versiyonu olarak üretildi. Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan bu araç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÖZEL TASARIM DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Togg limuzin, beyaz renkli gövdesi, uzun şaseli yapısı, kapısız yan tasarımı, açık mavi ayna kapakları ve gündüz farı çizgileriyle öne çıktı.

İç kısmında dört sıra koltuk yer alan araçta, geniş iç hacim, panoramik cam tavan ve özel döşemeler** bulunuyor.

Aracın ön kaputunda Cumhurbaşkanlığı forsu yer alırken, arka bölümde özel ışıklandırma detayları dikkat çekti.

Togg mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel limuzin, T10X’in şasisi üzerine inşa edilen ilk uzun gövdeli prototip olma özelliğini taşıyor.

TOGG LİMUZİN SATILACAK MI?

Togg yetkililerinden edinilen bilgilere göre, limuzin tarzı bu özel model seri üretime girmeyecek.

Aracın yalnızca mühendislik çalışması ve özel gösterim amacıyla üretildiği, satış veya fiyatlandırma planının bulunmadığı açıklandı.

Togg’un mevcut ürün gamında şu anda sadece T10X (SUV) ve T10F (sedan) modelleri bulunuyor.

Şirket, yakın dönemde limuzin tipi bir modelin satışına ilişkin bir planlama yapmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KULLANIMINA ÖZEL OLACAK

Togg limuzin modelinin, Cumhurbaşkanlığı envanteri kapsamında resmî tören ve protokol araçları arasında yer alacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu modelin hem Togg’un mühendislik kabiliyetini hem de Türkiye’nin otomotiv üretim gücünü göstermek amacıyla üretildiğini ifade ediyor.