Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği, apartmandaki 21 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi. Olay, Cebike Mahallesi’nde 12 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti.

Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, anne Kader Kökçü (35) ve çocukları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe (14) evlerinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde, aile üyelerinin cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Apartmanda yaşayan toplam 21 kişinin doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada, zehirlenme vakasının kesin sebebinin otopsi sonuçlarıyla belirleneceği ifade edildi.

Valilikten başsağlığı

Hatay Valiliği, vefat eden aile üyeleri için başsağlığı dilerken, tedavi altına alınan vatandaş için acil şifalar diledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.