Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), 15. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Pamuk sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren toplantıda önemli kararlar alındı ve yeni dönem başkanlık seçimi yapıldı.

Fevzi Çondur Başkan seçildi

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, tek listeyle katılan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanlığı’na oy birliğiyle seçildi. Başkan Çondur, görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk pamuk sektörünün stratejik önemine vurgu yaptı ve sektörün sürdürülebilirliği için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Toplantının önemi

Bu toplantı, Türk pamuk sektörünün geleceğini şekillendirecek kararların alındığı önemli bir buluşma oldu. Sektördeki tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul, sektörün güçlü bir şekilde ilerlemesi için yeni vizyonların ortaya konmasına fırsat sundu.