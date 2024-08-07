Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz’da anneannesi Leyla Çetiner’i öldürdükten sonra gözaltına alındı. Bugün adliyeye çıkarılan Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. Şener’in akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilirken, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’nde gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Bedirhan Şener’in 31 Temmuz akşamında, anneannesi Leyla Çetiner ile aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla rehin alıp öldürdüğü belirtildi. Olayın ardından Şener, gözaltına alındı ve bugün adliyeye getirildi. Şener’in ruhsal durumunun değerlendirilebilmesi için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Adli tıp doktorlarının raporuna göre, Şener’in ruhsal durumunun net teşhisi ve etkilerinin belirlenmesi amacıyla gözlem süresi uzatılabilir.

İlk kararda, Bedirhan Şener’in adli kontrol altında tutulması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması kararı alındı. Bu önlemler, Şener’in olası riskli davranışlarının önüne geçmek ve adli sürecin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Çok sayıda psikiyatri ilacı bulundu

Şener’in evinde yapılan aramada çok sayıda psikiyatri ilacı bulundu.Şener’in cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması durumunda ise cezaevine gönderilebileceği bilgisi edinildi.

Adli Tıp Kurumu’nun ön raporunda, Şener’in ruhsal durumunun detaylı değerlendirilmesi ve ceza ehliyeti hakkında bilgi almak amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi’nde gözlem altında tutulması gerektiği belirtilmiştir. Gözlem süresinin sonunda Şener’in hukuki anlam ve sonuçları algılayıp algılayamadığı hususunda bir rapor düzenlenecek.

Şenerler'den açıklama

Eski bakan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın detaylarını paylaştı ve aile olarak yaşadıkları zor dönemde saygı gösterilmesini talep etti. Şener, oğlunun sağlık durumu nedeniyle endişe duyduklarını ve olayın ardından yaşanan gelişmelerin üzücü olduğunu belirtti.

“Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak oğlum Bedirhan’ın evine gittik. Oğlum anneannesini çok severdi ve olayın gelişimi üzücü bir şekilde gerçekleşti. Aile olarak bu zor günlerde kamuoyunun saygısını bekliyoruz.”