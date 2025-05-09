Bornova Belediyesi’nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde Anneler Günü, çocukların anneleriyle birlikte dans ettiği, oyunlar oynadığı ve el emeği hediyeler sunduğu etkinliklerle kutlandı. Evka 3 Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde düzenlenen kutlamada minikler, anneleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

12 merkezde sevgiyle kutlama

Bornova Belediyesi’ne bağlı 12 farklı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde Anneler Günü coşku ve sevgiyle kutlandı. Evka 3 Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde 3-6 yaş grubu çocuklar, anneleriyle birlikte dans edip oyunlar oynadı. Etkinlikte, çocukların anneleri için hazırladığı çiçek taçlar ve el emeği hediyeler dikkat çekti.

Etkinliğin en heyecanlı anlarından biri, gözleri kapalı annelerin kendi çocuklarını tanımaya çalıştığı dakikalar oldu. Duygusal anların yaşandığı oyun, hem miniklere hem de annelere unutulmaz bir deneyim sundu.

Başkan Eşki’den anlamlı mesaj

Anne sevgisinin hayatın en saf ve güçlü duygusu olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çocuklarımızın gelişiminde en büyük rolü üstlenen annelerimizin bu özel gününü kutlamak, onların yüzünü güldürmek bizim için çok kıymetli. Bornova’da sevgiyle büyüyen bir gelecek için çalışıyoruz” dedi.