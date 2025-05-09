İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı genç müzisyenlerin yer alacağı özel bir konserle kutlayacak. 14-20 yaş arası gençler arasından seçilen 19 yetenekli müzisyen, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da AASSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Genç yeteneklerden 19 Mayıs’a akustik selam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sanatsal ifade alanlarını genişletmek amacıyla 19 Mayıs’a özel bir konser düzenliyor. AASSM Büyük Salon’da gerçekleştirilecek konserde sahneye çıkacak 19 genç müzisyen, milli bayramın coşkusunu notalarla aktaracak.

Etkinlik, başvurular arasından seçilen genç sanatçıların hem sahne deneyimi kazanmasını hem de müzikseverlerle buluşmasını amaçlıyor. Konser halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Sahne alacak genç müzisyenler

Etkinlikte sahneye çıkacak genç müzisyenler şu şekilde:

Asya Korkmaz (fagot)

Ateş Akay (arp)

Berk Kolcu (viyola)

Ceren Gül (piyano)

Cesur Toprak Alkar (viyolonsel)

Çınara Manaflı (piyano)

Deniz Dağdelen (Dokuz Eylül Oda Orkestrası)

Deniz Güloğlu (piyano)

Dilay Ra Oygur (viyolonsel)

Ela Talay & Tuana Ünal (arp - keman)

Emir Sezer (trompet)

Evrim Aleyna Kuzucuk (keman)

Kuzey Çiftçi (piyano)

Mert Zazaoğlu (gitar)

Sarp Hakgönül (trombon)

Selim Çeliker (piyano)

Yiğit Özükan (piyano)

Zehrasu Özkan (piyano)

Zeynep Özkan, Deniz Akçam, Zeynep Asya Eser (keman - viyolonsel - piyano)