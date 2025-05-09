Anneler Günü Hangi Ülkelerde Kutlanıyor İşte Küresel Liste

Anneler Günü, her yıl milyonlarca insanın annelerine sevgisini ifade ettiği özel bir gün. Ancak bu anlamlı gün, dünya genelinde farklı tarihlerde ve geleneklerde kutlanıyor. Peki, Anneler Günü hangi ülkelerde kutlanıyor? İşte detaylı liste.

Mayıs ayında kutlayan ülkeler

Birçok ülkede Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazarı olarak kabul ediliyor. Bu tarihte kutlayan başlıca ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Avustralya

Almanya

Japonya

İtalya

Brezilya

Bu ülkelerde genellikle çiçekler, hediyeler ve aile yemekleriyle anneler onurlandırılıyor.

Farklı tarihlerde kutlama yapan ülkeler

Bazı ülkelerde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanıyor:

Birleşik Krallık: Mart ayının dördüncü pazar günü (Paskalya'dan üç hafta önce)

Norveç: Şubat ayının ikinci pazarı

Endonezya: 22 Aralık

Rusya: Kasım ayının son pazarı

Meksika: 10 Mayıs (her yıl sabit tarih)

Her ülkenin kendi tarihî, kültürel veya dini yapısına göre kutlama tarihi değişebiliyor.

Ortadoğu ve Asya’da Anneler Günü

Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan gibi Arap ülkelerinde Anneler Günü, 21 Mart’ta, ilkbahar ekinoksunda kutlanıyor.

Tayland’da ise Anneler Günü, Kraliçe Sirikit’in doğum günü olan 12 Ağustos’ta kutlanıyor.

Kültürel farklılıklar dikkat çekiyor

Anneler Günü’nün kutlanma biçimi ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Bazı toplumlarda bu gün daha çok manevi anlam taşırken, bazı ülkelerde ticari yönü ön planda olabiliyor. Ancak ortak nokta, annelere duyulan saygı ve sevginin ifade edilmesi.