Anneler Günü, annelere duyulan sevgi ve saygının sembolü olarak her yıl mayıs ayında kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Bu özel günün tarihçesi düşündüğünüzden çok daha eskiye dayanıyor.

Anneler Günü’nün kökleri antik çağlara uzanıyor

Anneler Günü’nün geçmişi, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanıyor. Eski Yunanlılar, bereket tanrıçası Rhea onuruna düzenlenen bahar festivallerinde anneleri onurlandırıyordu. Benzer şekilde, Romalılar da “Hilaria” adlı şenliklerde anneleri ve doğurganlığı kutluyordu.

Modern Anneler Günü’nün doğuşu

Modern anlamda Anneler Günü’nün temelleri ise 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde atıldı. 1868 yılında sosyal aktivist Ann Reeves Jarvis, anneler arasında barışı teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikler düzenledi. Ancak bugünkü haliyle resmiyet kazanan kutlamalar, kızı Anna Jarvis sayesinde 1908 yılında başladı.

Anna Jarvis’in mücadelesiyle resmi tatil oldu

Anna Jarvis, annesinin anısını yaşatmak ve annelere saygıyı artırmak amacıyla bir günün resmileşmesi için kampanya başlattı. Jarvis’in çabaları sonucunda 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, her mayıs ayının ikinci pazarını “Anneler Günü” olarak ilan etti.

Türkiye’de Anneler Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

Türkiye’de Anneler Günü, 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği’nin girişimiyle kutlanmaya başlandı. O günden bu yana her yıl mayıs ayının ikinci pazarında milyonlarca kişi, annelerini çiçeklerle ve hediyelerle onurlandırıyor.