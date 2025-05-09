Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere İzmir’e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentteki ilk ziyaretini İzmir Valiliği’ne gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı ile Vali Süleyman Elban arasında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

İzmir programı Gaziemir’de sürecek

Bakan Yumaklı’nın İzmir temasları çerçevesinde saat 14.00’te Gaziemir ilçesinde düzenlenecek olan "Orman Benim Kampanyası" programına katılması bekleniyor. Orman yangınlarını önlemeye yönelik düzenlenen etkinlikte Bakan Yumaklı’nın sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.