Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği’nin (LİYAKAT), Konak Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği “Güçlü Anneler, Güçlü Nesiller Alışveriş Şenliği”, Alsancak Dominik Caddesi’nde gerçekleşti. Anneler Günü kapsamındaki etkinlikte, girişimcilerin kurduğu 35 stant gün boyu ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikte, girişimci kadınlar kendi ürettikleri gıda, takı, tekstil, el işi, sağlık ve dekorasyon ürünlerini sergiledi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan LİYAKAT Derneği Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, şenliğin sadece bir satış etkinliği olmadığına dikkat çekerek “Bugün burada kadın emeğine, girişimciliğe ve dayanışmaya tanıklık ediyoruz. Güçlü annelerin güçlü nesiller yetiştireceğine inanıyoruz. Biz de LİYAKAT olarak bu gücü büyütmek, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak için çalışıyoruz. Etkinliğimize destek veren Konak Belediyesi’ne ve bizlerle olan tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Mutlu’dan tam destek

Etkinliğe katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da, “Bugün burada kadınların yaratıcılığı, emeği ve üretkenliği bir kez daha gözler önüne serildi. Kadınların üretimde aktif rol alması, yerel ekonomiyi büyütürken sosyal yapıyı da güçlendiriyor. Toplumun temel taşı olan annelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir onur” dedi. Kadın girişimciliği, sosyal sorumluluk ve yerel dayanışma temalarının öne çıktığı alışveriş şenliği, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Şenlikten elde edilecek gelir LİYAKAT’ın ‘Kadın Gücü Marketi’ ve ‘E-Ticaret Eğitimleri’ projelerinde değerlendirilecek.

Selda Görgülü, Nurdan Pekcan, Engin Deniz Eriş, Gülçin Güloğlu Uğuz, Esra Boyacıoğlu

Lydia Dobra - Ayberk Uygun - Selay Güzelsoy - Merve Savgu - Alişan Palut

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gülçin Güloğlu Uğuz

Berrin-Selay Güzelsoy

Melike Asena Gür

Didem Alhat

Rasıla Başar

Esin Doğan Metin, Esra Demirkıran

Çiğdem Ulutaş, Selda Görgülü, Aslı Benzedi

Gökben Güven Özçiçek