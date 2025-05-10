Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Edis, uluslararası bir projeyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Acid Arab ile bir araya gelen Edis, grubun yeni albümünde yer alacak olan “Yaktın Beni” isimli şarkıyı birlikte hazırladı. Elektronik pop tınılarıyla dikkat çeken parça, 9 Mayıs'ta bütün dijital platformlarda yayınlandı.

Acid Arab, üyeleri Guido Minisky ve Hervé Carvalho ile Fransız-Arap sentezli elektronik müziğin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Grubun müziği, doğu ritimleri ile batı elektronik altyapılarını harmanlamasıyla biliniyor. “Yaktın Beni” şarkısında ise bu karakteristik altyapıya Edis’in melodik vokalleri ve Türkçe, Fransızca sözleri eşlik ediyor.

Şarkı, İstanbul’un geçtiğimiz akşam Klein Harbiye’de gerçekleştirilen özel bir gecede ilk kez dinleyiciyle buluştu. Acid Arab’ın seti sırasında sürpriz bir şekilde çalınan şarkı, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Gecede Edis de DJ kabinine geçerek Fransız sanatçılarla dans etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.