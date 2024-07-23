Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğü TAKE projesi ile zencefil ve zerdeçal üretimini güçlendiriyor. Proje kapsamında sağlanan %75 hibe desteği ile zerdeçal yumruları üreticilere dağıtıldı ve üreticilere zerdeçalın çıkış sonrası yapraklarının korunması için gölgelik filesi kurulumu konusunda eğitim verildi. Ayrıca, ’1963’ten Günümüze Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor’ adlı alt proje ile sebze fideleri teslim edilip arazi kontrolleri yapıldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pikan cevizi bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve çiftçilerin üretim süreçlerinde sağlıklı ve verimli bir şekilde ilerlemelerini sağlamak amacıyla aktif rol alıyor. Ayrıca, CİMER üzerinden gelen başvurular doğrultusunda yerinde incelemeler ve çözüm odaklı tetkikler yaparak çiftçilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.