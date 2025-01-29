Afyonkarahisar’ın Fatih Mahallesi'nde annesini pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki H.H.B. ile ona yardım ettiği iddia edilen O.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki H.H.B., annesi Sevgi Erbay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.H.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle annesini vurdu. Göğsünden ağır yaralanan Sevgi Erbay, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan şahıslar yakalandı

Olayın ardından H.H.B. ve ona yardım eden O.K. kaçmak için motosiklet kullandı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, iki şahıs kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

Sevgi Erbay’ın cenazesi toprağa verildi

4 çocuk annesi Sevgi Erbay’ın cenazesi, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Erbay’ın acılı ailesi, yaşadıkları büyük kayıp karşısında büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.