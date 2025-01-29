Arnavutköy Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde fazlalık vererek İstanbul’da bu başarıyı elde eden tek ilçe belediyesi oldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bu önemli başarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni projelerle gelen başarı

Arnavutköy Belediyesi, mali disiplinini koruyarak 2024 yılında bütçe fazlası veren tek ilçe belediyesi olmayı başardı. Hem mali açıdan başarılı bir yıl geçiren hem de ilçeye yeni projeler kazandıran belediye, bu başarıyı gelecekteki projelere de yansıtmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2024 yılı itibarıyla Arnavutköy’ün mali anlamda en başarılı belediye olduğunu vurguladı.

Genç girişimcilere destek

Arnavutköy Belediyesi, gençlerin iş hayatına atılmalarını teşvik etmek amacıyla “Genç Girişimci Destek Programı” başlattı. Bu program, yeni iş kuracak gençlere maddi destek sağlamanın yanı sıra, girişimcilerin gelişimini destekleyecek eğitimler ve mentörlük hizmetleri de sunuyor. Arnavutköy, genç iş insanlarının önünü açarak ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

İstanbul’un en büyük hayvan barınağı açıldı

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul’un en büyük hayvan barınağını hizmete sundu. 51 bin 500 metrekarelik alanda kurulan bu modern tesis, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi süreçlerinin yanı sıra sahiplendirme çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Belediyenin hayvanlara duyduğu hassasiyet, barınak sayesinde daha geniş bir alanda etkisini gösterecek.

Turizm potansiyeli artırılıyor

Arnavutköy, doğal güzellikleri ve sahil hattıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla yapılan sahil düzenlemeleri kapsamında, Karaburun sahil düzenlemesi, Seyir Terası ve Fener Parkı projeleri hayata geçirildi.