Antalya’daki 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na ulaşım, kara yolu, hava yolu ve otobüs ile oldukça kolay.

Özel araçla ulaşım: Türkiye’nin her yerinden kolay ulaşım

Antalya, kara yolu ile ulaşılabilen şehirlerimizden biridir. Konya, Isparta, Burdur, Denizli, Mersin gibi çevre illerle kara yolu bağlantıları oldukça rahattır. Özellikle bahar ve yaz aylarında, yolculuk keyifli geçer. Kışın ise yüksek kesimlerdeki hava koşulları nedeniyle yolculuk süresi uzayabilir.

Özellikle Antalya’ya uzaklıklar:

Ankara’dan 486 km

İstanbul’dan 698 km

İzmir’den 461 km

Samsun’dan 891 km

Otobüsle ulaşım: Şehirlerarası otobüsle kolay erişim

Antalya, şehirlerarası otobüs firmalarının sefer düzenlediği önemli bir nokta. Antalya şehirlerarası otobüs terminaline hemen her şehirden düzenli olarak otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs terminalinden, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na ulaşım için belediye otobüsleri, minibüsler ya da taksilerle kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Otobüsle sefer süreleri:

Ankara’dan 6 saat

İstanbul’dan 8 saat

İzmir’den 6 saat

Samsun’dan 10 saat

Van’dan 18 saat

Hava yolu ile ulaşım:

Antalya’ya havayolu ile gelmek isteyenler için şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Antalya Uluslararası Havaalanı, büyük bir ulaşım alternatifi sunuyor. Havaalanından şehir merkezine HAVAŞ servisleri, belediye otobüsleri veya taksilerle rahatlıkla ulaşılabilir.

Birlikte neler var?

3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na teslim olacak askerler için sağlık taramaları yapılırken, günlük ihtiyaçlar kantinlerden temin edilebilir. Ayrıca kışlada telefon görüşmeleri, bankacılık işlemleri için PTT ve bankamatikler de mevcut.

Askerlerin dinlenme saatlerinde yararlanabileceği erbaş gazinosu, spor salonları ve hafta sonu izinlerinde kullanabilecekleri berber ve terzi hizmetleri de bulunuyor.